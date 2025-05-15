Глава Воскресенска проверил капремонт трубопровода на берегу Москвы-реки

В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт дюкера, который находится на дне Москвы-реки. Глава Воскресенска Алексей Малкин осмотрел площадку и проверил, как проходят работы.

Дюкер — это участок трубопровода, проходящий под руслом реки. Он играет важнейшую роль в системе водоотведения. По словам Алексея Малкина, работы по реконструкции дюкера идут по плану с соблюдением сроков.

«Строительство самого дюкера временно приостановили в связи с открытием судоходства. Постараемся ускорить работы, чтобы закончить ремонт раньше», — сказал руководитель муниципалитета.

Сейчас на берегу Москвы-реки ведутся работы по разработке грунта. Строители обновляют запорную арматуру, что значительно улучшит комфорт и безопасность жителей Воскресенска.

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