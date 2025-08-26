Глава Воскресенска проверил капитальный ремонт Москворецкой гимназии

В Воскресенске почти завершили капитальный ремонт Москворецкой гимназии. Работу подрядчика проверил глава округа Алексей Малкин.

Гимназию откроют 1 сентября. Глава Воскресенска Алексей Малкин пообщался с представителями подрядной организации, а также с родителями и будущими учениками.

«Мы держим на строгом контроле выполнение всех работ. Важно, чтобы 1 сентября дети вошли в обновленную и современную школу», – отметил глава.

Родители задали интересующие вопросы. Они остались довольны тем, как преобразилось образовательное учреждение.

Подрядчик завершает отделку фасада и благоустройство территории. В учебные классы уже завезли новую мебель, поставили парты и кресла.

Отметим, на площадке ежедневно работают более 200 человек. Организованы ночные смены.