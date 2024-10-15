Глава Воскресенска проверил работу городских котельных

Руководитель муниципалитета Алексей Малкин каждую неделю совершает объезд городских объектов теплоснабжения. На этот раз он посетил микрорайон Лопатинский, где остановились котельные.

Технологический сбой в Лопатинском произошел 15 октября. Алексей Малкин немедленно отправился с проверкой в остановленные котельные. Главу округа сопровождали представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и «Газпрома теплоэнерго Московской области», а также городской прокурор.

«Сейчас проводим экстренные мероприятия по усилению давления в системе водоснабжения», — рассказал Алексей Малкин. Он также побывал на других объектах в Воскресенске.

В микрорайоне Цемгигант проверили ход планового ремонта оборудования в котельной на улице Мичурина, на улицах Фурманова и Спартака — работы на тепловой сети. Малкин также посетил котельную на улице Рабочей в Москворецком микрорайоне. Там специалисты монтируют новый современный газовый котел.

«Мы видим, что уже наступают холода, и нам крайне важно, чтобы во всех домах было тепло», —

подчеркнул глава муниципалитета.

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