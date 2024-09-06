Глава Воскресенска проверил готовность теплоэлектростанции к зиме

Глава Воскресенска проверил готовность теплоэлектростанции к отопительному сезону. Система снабжает центральную часть города и принадлежит объединенной химической компании «Уралхим».

Алексей Малкин и директор филиала «Уралхим» в Воскресенске Дмитрий Трушков осмотрели оборудование. Специалисты завершают модернизацию одного из котлов и проводят наладочные работы.

Летом рабочие капитально отремонтировали котел № 6. Они заменили более 15 тонн металлических деталей. Особое внимание уделили экологической безопасности.

«Проверил также наличие на объекте обязательных журналов противоаварийных тренировок и графиков их проведения. В целом, ТЭС на предприятии соответствует установленным нормам и требованиям готовности к предстоящему отопительному периоду, нормативный запас резервного топлива, утвержденный Министерством энергетики Московской области — на достаточном необходимом уровне», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Во время встречи руководители обсудили дальнейшую стабильную работу крупного предприятия в осенне-зимний период.

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