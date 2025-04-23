Глава Воскресенска проверил готовность парка усадьбы Кривякино к летнему сезону

В городском округе Воскресенск активно ведутся работы по подготовке парка усадьбы Кривякино к летнему сезону. Глава округа Алексей Малкин, являющийся также секретарем местного отделения партии «Единая Россия», вместе с коллегами проверил состояние парка, оценил ход благоустройства и подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание уделяется запуску фонтана «Счастье», который станет одной из ключевых достопримечательностей летнего сезона. Для поддержания порядка в парке штат сотрудников полностью укомплектован, а также закуплена современная техника и необходимый инвентарь.

«Пообщался с рабочими, которые прилагают все усилия для того, чтобы сделать Жемчужину Воскресенска ярким и красочным центром притяжения жителей и гостей нашего округа», — отметил Алексей Малкин.