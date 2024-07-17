Глава Воскресенска проверил готовность котельных к отопительному сезону
Глава округа Воскресенск Алексей Малкин проверил ход работ по подготовке котельных к осенне-зимнему сезону. Готовность объектов в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский, а также в городе Белоозерский комиссия оценила в 50%.
Вместе в главой Воскресенка Алексеем Малкиным котельные округа объехали заместитель главы Сергей Чувашов, директор воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрий Хрипунов, исполняющий обязанности прокурора округа Ахмед Медов и исполняющий обязанности руководителя воскресенского отдела Следственного комитета РФ Эльмир Гурбанов.
«Проверили готовность котельных к осенне-зимнему периоду в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский, а также в городе Белоозерский. Данные объекты теплоснабжения готовы на 50%, ведутся активные работы по модернизации. Надеемся, что ООО „Газпром теплоэнерго МО“ в рамках концессионной программы подготовит сети и котельные до начала осенне-зимнего периода», — рассказал Сергей Чувашов.
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