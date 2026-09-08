Глава Воскресенска проверил благоустройство центральной части города
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин 8 сентября провел обход центральной части города. Он проверил ход работ в сквере Памяти и состояние обновленной пешеходной зоны на улице Менделеева.
В ходе осмотра Алексей Малкин обратил внимание на необходимость соблюдения сроков и качества выполнения работ в сквере Памяти. На улице Менделеева недавно завершился ремонт пешеходной зоны протяженностью 920 погонных метров. При проведении работ была обеспечена доступная среда у остановок общественного транспорта и магазинов.
Глава дал поручение оперативно очистить заездные карманы и выполнить обрезку разросшегося кустарника в переулке Физкультурном. Также проверил состояние дворовых территорий — выявленные замечания переданы ответственным службам для устранения.
«За каждым поручением стоит простая человеческая забота: чтобы мамы с колясками спокойно проходили по тротуарам, пожилые люди без препятствий добирались до остановок, а дети гуляли в чистоте и безопасности. Важно, чтобы Воскресенск был уютным и комфортным для каждого», — отметил глава округа.
Работа по наведению порядка в округе продолжается.