Сегодня 10:11 Глава Воскресенска проверил благоустройство дворов на улице Менделеева 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

Благоустройство

Воскресенск

Ремонтные работы

В городском округе Воскресенск продолжают благоустраивать дворовые территории и общественные пространства. Руководитель муниципалитета Алексей Малкин и профильные специалисты проверили качество выполненных работ вблизи домов № 13, № 13а, № 13б, № 13в, № 15, № 17/1 и № 17/2 на улице Менделеева.

Там отремонтировали тротуары и пешеходные дорожки, установили новые бордюры и расширили автомобильную парковку. Помимо этого, специалисты подготовили основание для будущей детской игровой площадки. По словам Алексея Малкина, при благоустройстве всегда учитывают мнение жителей.

«Долгое время здесь стояла контейнерная площадка, которая не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям, доставляла жителям дискомфорт. Ее перенесли на другое место. Сейчас в этой локации разместили просторную парковку», — рассказал глава муниципалитета.

Алексей Малкин также отметил, что работы проводят благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».