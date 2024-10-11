Глава Воскресенска провел выездную встречу с жителями деревни Ратчино

Жители Ратчино, а также других близлежащих деревень приехали в местный дом культуры, чтобы принять участие в выездной встрече с администрацией округа. Этот формат интересен тем, что вопросы можно задать напрямую курирующему ту или иную сферу специалисту, депутатам и главе муниципалитета.

Интересы деревни Катунино, где постоянно проживает 50 человек, на собрании представляла Тамара Ремнева. Она рассказала, что никогда не пропускает подобных встреч с представителями власти. Обычно вопросы, которых у жителей немало, решаются. В этот раз Ремнева пришла с предложением установить камеру видеонаблюдения при въезде в деревню, так как участились кражи из домов.

Житель Ратчино Роман Филимонов пожаловался, что у дороги по улице Смородиновой, по которой дети ходят в школу, нет тротуара, и она требует ремонта. Кроме того, по разбитой дороге ездят большегрузы нового предприятия.

Руководитель сельских детских садов Ольга Черных пришла с вопросом капитального ремонта зданий. Пообщалась с профильным заместителем главы Ольгой Коротеевой напрямую и получила ответы.

«Сметы мы заранее отправляли, их рассмотрят, и будет принято решение на следующий год. Если получится, возможно, будет спонсорская помощь. Я надеюсь, что мы наши сады приведем в отличное состояние», — сказала Ольга Черных.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, подводя итоги встречи, отметил, что жители Ратчино и ближайших населенных пунктов в основном обеспокоены состоянием дорог.