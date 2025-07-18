Глава Воскресенска провел встречу с сотрудниками больницы

Основные обращения врачей касались мер социальной поддержки медицинского персонала.

«Для наших врачей сегодня доступен ряд региональных мер социальной поддержки: денежные выплаты, программы „Социальная ипотека“ и „Приведи друга“, компенсация оплаты аренды жилья, предоставление земельных участков, служебное жилье, целевое обучение для среднего медперсонала, а также помощь в зачислении ребенка в школу и детсад. Каждый день медики заботятся о здоровье, сохраняя и спасая жизни других людей, нередко отдавая своему делу все силы, порой не зная отдыха и личных дел», — отметил Алексей Малкин.

Сотрудники больницы также интересовались благоустройством территорий и жилищно-коммунальным хозяйством. Часть обращений решили на месте, а другие отправили на детальную проработку.