Глава Воскресенска провел встречу с будущими первоклассниками

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин лично посетил семьи будущих первоклассников и вручил им школьные рюкзаки в рамках ежегодной губернаторской акции. Мера поддержки, реализуемая в проактивном порядке, охватывает 53 ребенка из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и помогает им подготовиться к началу учебного года.

В одной из многодетных семей, где старшая дочь Елизавета в этом году идет в первый класс, глава округа передал рюкзак с полным набором необходимых школьных принадлежностей. Для девочки такой подарок стал не только приятным сюрпризом, но и реальной помощью перед 1 сентября.

Особое внимание было уделено семье, в которой первоклассниками станут близнецы Елизавета и Руслан. Их отец — участник специальной военной операции, героически погибший при защите Родины. Алексей Малкин лично пообщался с ребятами, передал им подарки и пожелал успехов в учебе.

«Для меня было особенно важно лично пожать им руки и пожелать удачи. Ребята искренне обрадовались подаркам и сказали, что очень ждут 1 сентября. Пусть День знаний станет для них настоящим праздником, а школьные годы — временем больших открытий. В добрый путь!» — отметил Алексей Малкин.

Акция по вручению школьных рюкзаков проходит во всех муниципалитетах Московской области и направлена на поддержку семей, нуждающихся в дополнительной помощи при подготовке детей к школе. В Воскресенске рюкзаки получат 53 первоклассника из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.