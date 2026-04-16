Глава Воскресенска провел рабочий день с активистами «Молодой гвардии»

Члены местного отделения «Молодой гвардии Единой России» увидели работу администрации изнутри. Они побывали на утреннем оперативном и еженедельном общегородском совещании, а также в профильных штабах.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин познакомил молодогвардейцев с рабочими буднями. Это был по-настоящему живой рабочий процесс со всеми его задачами, сроками и ответственностью.

Алексей Малкин отметил, что молодое поколение должно понимать, как устроена работа власти. Это помогает лучше ориентироваться в управленческих процессах и вдохновляет на активное участие в жизни округа. Он поблагодарил активистов за серьезный подход и искренний интерес. Такие встречи доказывают, что открытый диалог и общее дело — основа совместной работы на благо муниципалитета.