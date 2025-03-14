Глава Воскресенска принял участие в акции «День сдачи ЕГЭ родителями»

Воскресенск присоединился к всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В числе тех, кто прошел всю процедуру экзамена, был и руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.

Пробный ЕГЭ для родителей школьников проводится во всех образовательных учреждениях городского округа уже в девятый раз. Это помогает родителям лучше понять степень волнения детей перед итоговой проверкой школьных знаний и мотивирует к проявлению поддержки, необходимой для успешной и спокойной аттестации учащегося.

Алексей Малкин прошел все этапы сдачи экзамена по математике вместе с родителями учеников — от проверки металлодетектором на входе в аудиторию до объявления оценки.

Глава Воскресенска рассказал, что вспомнил свои школьные годы, когда на экзаменах приходилось вытягивать билеты. Он отметил, что сейчас процесс стал гораздо более структурированным и прозрачным, имеет четкие критерии оценки и обеспечивает объективное тестирование знаний.

«Убедился на собственном опыте, насколько важна для ребят поддержка в этом важном испытании», — подчеркнул Алексей Малкин.