Глава Воскресенска поздравил участницу ВОВ с Днем Победы
В преддверии 9 мая в Воскресенске поздравления принимала участница Великой Отечественной войны Лидия Черная. К ветерану пришли глава округа, руководители следственного комитета и прокуратуры, депутаты Совета депутатов, активисты «Молодой Гвардии» и кадеты.
Лидия Черная 15-летней девочкой работала в эвакуационном госпитале, помогала ухаживать за ранеными, а позже доставляла военную корреспонденцию в Москву. В год 80-летия Победы она была удостоена звания «Почетный гражданин Воскресенска». В марте этого года Лидия Сергеевна отметила вековой юбилей.
Секретарь местного отделения «Единой России» глава округа Алексей Малкин передал ветерану поздравление от губернатора Московской области и сертификат на 30 тысяч рублей. Депутаты фракции «Единая Россия» помогли организовать акцию «Парад под окнами ветерана».
Торжественным маршем перед Лидией Черной прошли воспитанники Воскресенской кадетской школы. Музыкальный номер подарили артисты центра культуры и досуга «Москворецкий».