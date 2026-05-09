Глава Воскресенска поздравил участницу ВОВ с Днем Победы

В преддверии 9 мая в Воскресенске поздравления принимала участница Великой Отечественной войны Лидия Черная. К ветерану пришли глава округа, руководители следственного комитета и прокуратуры, депутаты Совета депутатов, активисты «Молодой Гвардии» и кадеты.

Лидия Черная 15-летней девочкой работала в эвакуационном госпитале, помогала ухаживать за ранеными, а позже доставляла военную корреспонденцию в Москву. В год 80-летия Победы она была удостоена звания «Почетный гражданин Воскресенска». В марте этого года Лидия Сергеевна отметила вековой юбилей.