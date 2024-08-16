Глава Воскресенска поздравил с юбилеем труженицу тыла Лидию Парфенову

Ветерана Великой Отечественной войны Лидию Парфенову с днем рождения приехал поздравить глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он передал труженице тыла поздравления от президента России и вручил подарок от губернатора Подмосковья.

Юбилей отметила ветеран ВОВ, труженица тыла Лидия Парфенова из Воскресенска. Войну она застала в семь лет. Пока мать трудилась на работе, Лидия делала всю работу по дому и присматривала за братьями и сестрами. Подростком освоила профессию ткачихи и проработала на фабрике «Красный Октябрь» 25 лет. За свою жизнь трудилась она на деревообрабатывающем станке, санитаркой родильного дома и машинистом Московского метрополитена.

«С большой признательностью и глубоким уважением пожелал доброго здоровья Лидии Алексеевне Парфеновой, еще одной труженице тыла, проживающей на территории нашего округа, передал ей поздравления от президента Российской Федерации и подарок от губернатора Подмосковья», — отметил Алексей Малкин.

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