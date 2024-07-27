Глава Воскресенска посетил с рабочим визитом завод кровельных материалов

Глава округа с рабочим визитом посетил «Завод Технофлекс», крупнейшее предприятие в составе корпорации «Технониколь». В последние годы завод активно реализует два крупных проекта, среди которых строительство и запуск пятой линии производства кровельных материалов.

Запуск новой линии позволит значительно расширить ассортимент продукции и повысить производственный потенциал. Первые тесты новой линии прошли месяц назад, и уже в октябре ожидается выход на промышленный уровень выпуска продукции.

Генеральный директор Воскресенского филиала «Завод Технофлекс» Шатмурат Гимранов отметил, что проведена большая работа по инновациям, включая транспортировку и строительство новых складов. Он также поблагодарил администрацию за оперативное решение земельных вопросов.

«Завод Технофлекс» успешно реализует проект по реновации новой площадки, который включает строительство завода по производству энергосберегающих теплоизоляционных материалов, а также нового склада общей площадью 9000 квадратных метров и обновление входной группы.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что предприятие «Технониколь» активно развивается. На заводе трудится порядка 400 человек, и в ближайшие два года планируется создание еще 100 новых рабочих мест. Генеральный директор подтвердил, что предприятие всегда открыто для квалифицированных кадров.

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