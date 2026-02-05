Глава Воскресенска посетил производство стеклохолста

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил местный завод «Никогласс». Вместе с новым руководителем предприятия они обсудили перспективы развития и сотрудничества.

Алексей Малкин встретился с генеральным директором «Никогласс» Виталием Шилиным. В беседе также участвовал директор воскресенского филиала «Завода Технофлекс» Шатмурат Гимранов.

Участники осмотрели производственные цеха, где изготавливают стеклохолст — основу для современных кровельных материалов. Это предприятие входит в состав международной корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

«Компания показывает уверенный рост. Здесь внедряют передовые технологии и создают рабочие места для высококвалифицированных специалистов», — сказал глава округа.

Мощность новой линии на заводе достигает 200 миллионов квадратных метров продукции в год. На предприятии трудятся более ста сотрудников.