Глава Воскресенска посетил производство щеток для коммунальной техники
Компания «ТрирА» в Воскресенске производит щеточные диски для коммунальной техники. Глава муниципалитета Алексей Малкин осмотрел производство.
Предприятие «ТрирА» работает с 2016 года и сегодня производит более 50 видов продукции.
«Все они, что с металлической сердцевиной, что диск, сделаны из полипропилена — они одеваются на вал техника», — рассказал генеральный директор ООО «Трира» Влад Райхман.
Также предприятие занимается и металлообработкой. Под это направление в прошлом году приобрели современное оборудование. Благодаря работе цеха металлообработки компания изготавливает детали для ремонта собственного оборудования, а также выполняет сторонние заказы.
Глава муниципалитета осмотрел цеха предприятия. Он отметил большой ассортимент продукции и широкий рынок сбыта.
«Предприятие шикарное с инновационными технологиями, с хорошей заработанной платой, все станки находятся на числовом программном управлении, поэтому минимизирован ручной труд», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.
Предприятие поддерживают администрации Воскресенска и Московской области. Это помогает руководству увеличивать объемы производства и строить дальнейшие планы по развитию.
«Спасибо главе, который несмотря на тяжелые времена сохранил эту программу поддержки малого и среднего предпринимательства. И пускай небольшие средства они возвращаются предпринимателю», — поделился генеральный директор ООО «Трира» Влад Райхман.
При содействии администрации городского округа Воскресенск предприятие «ТрирА» получило региональные меры поддержки, также компании помогли решить земельно-имущественные вопросы.
Прием заявок на привлечение субсидий из местного бюджета продолжается. Информацию можно узнать на официальном сайте администрации.
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