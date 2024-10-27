Глава Воскресенска посетил производство щеток для коммунальной техники

Компания «ТрирА» в Воскресенске производит щеточные диски для коммунальной техники. Глава муниципалитета Алексей Малкин осмотрел производство.

Предприятие «ТрирА» работает с 2016 года и сегодня производит более 50 видов продукции.

«Все они, что с металлической сердцевиной, что диск, сделаны из полипропилена — они одеваются на вал техника», — рассказал генеральный директор ООО «Трира» Влад Райхман.

Также предприятие занимается и металлообработкой. Под это направление в прошлом году приобрели современное оборудование. Благодаря работе цеха металлообработки компания изготавливает детали для ремонта собственного оборудования, а также выполняет сторонние заказы.

Глава муниципалитета осмотрел цеха предприятия. Он отметил большой ассортимент продукции и широкий рынок сбыта.

«Предприятие шикарное с инновационными технологиями, с хорошей заработанной платой, все станки находятся на числовом программном управлении, поэтому минимизирован ручной труд», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.