Глава Воскресенска посетил предприятие по производству бытовой техники

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил одно из динамично развивающихся предприятий муниципалитета — ООО «Группа компаний ЭС-ТИ-АЙ» (STI Group). Визит состоялся в рамках проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

На встрече с директором по производству Олегом Кисляковым глава округа осмотрел производственные линии и обсудил главную тему — расширение производственных площадей.

«Мы готовы оказывать необходимое содействие бизнесу, который инвестирует в развитие и создает качественную продукцию», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Предприятие начало деятельность в Калининградской области, занимаясь разработкой стратегий для производства бытовой техники и электроники. В 2023 году компания разместила свои производственные мощности в Воскресенске. Сейчас на площадке трудится более 140 сотрудников. Продукция востребована — здесь собирают телевизоры известных брендов.

«Отмечу, что импортозамещение, развитие отечественного производства и создание рабочих мест — одно из приоритетных направлений народной программы партии „Единая Россия“, — подчеркнул глава округа.