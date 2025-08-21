Глава Воскресенска посетил областной центр управления комплексом ЖКХ

Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил Единый центр управления жилищно-коммунальным комплексом Московской области. Он увидел как Министерства ЖКХ, энергетики и чистоты взаимодействуют между собой.

Единый центр оборудовали в Доме правительства Московской области. Здесь собирают данные со всех объектов ЖКХ, а также обращения жителей.

Глава Воскресенска Алексей Малкин и его заместитель Александр Бутор ознакомились с работой центра и оценили новый подход к контролю за коммунальной инфраструктурой.

«Благодаря такой системе мы оперативно реагируем на обращения жителей. Еще раз убедились, что мы можем справляться с внештатными ситуациями, потому что мы в онлайн-режиме видим, где произошел сбой, и оперативно выезжаем на место с профильными службами», — отметил Алексей Малкин.

На одной площадке работают три министерства — ЖКХ, энергетики и чистоты, а также аварийно-восстановительная служба, «Мособлгаз», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», «Мособлводоканал», Агентство развития коммунальной инфраструктуры, «Газпром Теплоэнерго МО» и «Россети Московский регион». Если где-то произошел сбой, чат-бот направляет сообщение руководителям отраслевых министерств.

Отметим, в 2026 году в Подмосковье внедрят систему на основе искусственного интеллекта, которая будет прогнозировать плановые устранения нарушений.