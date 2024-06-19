Глава Воскресенска посетил местное косметическое производство

Глава Воскресенска Алексей Малкин отметил высокое качество продукции косметической компании «Профкосметик» и рост спроса на нее. Он побывал на предприятии лично.

На профессиональном оборудовании работают 10 сотрудников. Все компоненты для продукции — отечественные. Компания в поселке Хорлово была основана в 2021 году. Два года назад она победила во втором межрегиональном конкурсе профмастерства «Нежный Грант — 2022».

«Посетил предприятие „Профкосметик“. Отметил качество продукции, широкий ассортимент и большой спрос у населения. Предприятие пока небольшое. Но нам важно развитие таких производств. Серьезная научная база позволяет проводить здесь исследования и внедрять новые технологии, а также воспроизводить любые косметические продукты. С руководством обсудили меры поддержки и вопросы модернизации. Взаимодействие обязательно будет продолжено», — прокомментировал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Для развития бизнеса в округе действуют различные сообщества. Так, в 2023 в Воскресенске открылось отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».