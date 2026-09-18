Глава Воскресенска посетил избирательные участки

В ходе визита Алексей Малкин отметил, что голосование идет спокойно, организованно и без замечаний. На всех участках работают наблюдатели и волонтеры.

Алексей Малкин подчеркнул, что комиссии работают слаженно, а избиратели приходят активно. Особое внимание он уделил впервые голосующим — тем, кому недавно исполнилось 18 лет.

«Для них это первый в жизни взрослый выбор и большая ответственность. Они, конечно, волнуются — и это понятно. Именно за ними будущее нашего города, области и всей страны», — отметил глава округа.

Наблюдатели обеспечивают прозрачность и законность процедуры, следят за соблюдением норм. Волонтеры помогают избирателям сориентироваться на месте, поддерживают порядок и создают комфортную атмосферу для всех, кто приходит отдать свой голос.

Атмосфера на участках праздничная — это делает день выборов не просто формальной процедурой, а настоящим событием для жителей округа.