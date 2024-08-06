Глава Воскресенска Малкин проверил подвалы в четырех домах в Лопатинском

Подвалы четырех многоквартирных домов микрорайона Лопатинский проинспектировала комиссия с участием главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина. Управляющей компании поручили привести в порядок подвалы дома на улице Андреса.

Комиссия во главе с Алексеем Малкиным осмотрела подвальные помещения четырех домов микрорайона Лопатинский в Воскресенске. Это дома № 1 и № 3 по улице Светлой и дома № 13 и № 15 по улице Андреса.

«В рамках подготовки округа к осенне-зимнему периоду регулярно совершаю инспекционные выезды по осмотру подвальных помещений многоквартирных домов на предмет их подтоплений», — рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Алексей Малкин отметил хорошее состояние подвалов на улице Светлой и пообщался с жителями.

«Подвальные же помещения в домах по улице Андреса находятся в неудовлетворительном состоянии. Дал соответствующие поручения представителям АО „Управляющая организация „Наш Дом — Воскресенск“ незамедлительно провести все необходимые работы по осушению и дезинфекции», — сказал глава округа.

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