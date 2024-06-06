Глава Воскресенска Малкин провел встречу с директором завода «Крайзель Рус»

Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил территорию воскресенского завода «Крайзель Рус». С руководством и коллективом предприятия на встрече обсудили текущие вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Алексей Малкин отметил, что в условиях санкций против России особенно важно поддерживать такие производства и укреплять связи.

Завод специализируется на производстве сухих строительных смесей с проектной мощностью более 200 тысяч тонн в год. На российском рынке предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, предоставляющий высококачественные материалы.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Предпринимательство», направленного на улучшение условий для развития предпринимательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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