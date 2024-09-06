Глава Воскресенска Малкин проголосовал на выборах дистанционно

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проголосовал на выборах в окружной Совет депутатов. Он предпочел поставить галочку в электронном сервисе дистанционно.

Напомним, выборы в окружной Совет депутатов продлятся до 8 сентября. Для жителей работают 83 избирательных участка. Каждый оснащен всем необходимым, меры безопасности соблюдены, везде работают наблюдатели. Глава Алексей Малкин утром проверил работу одной из комиссий на точке № 155.

«Сам же проголосовал на рабочем месте, воспользовавшись удобством онлайн голосования. Участие в выборах — моя принципиальная позиция. Считаю крайне важным участие в них каждого жителя, ведь от этого в значительной степени зависит дальнейшее успешное развитие округа», — отметил Алексей Малкин.

Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

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