Глава Воскресенска исполнил мечты детей на акции «Елка желаний»

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Воскресенске Алексей Малкин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечты юных Софьи и Павла.

Ребята попросили Деда Мороза подарить им батут и боксерскую грушу.

«По доброй традиции снял с новогодней елки, установленной в фойе здания администрации округа, шарики, таящие в себе заветные пожелания двух маленьких жителей Воскресенска — Софьи и Павла. Девочка давно мечтает о каркасном батуте, а Паше, будущему боксеру, необходимо дополнительно тренироваться дома и отрабатывать технику на новой груше» — отметил глава муниципалитета.

Желания были исполнены. Глава округа примерил на себя роль Деда Мороза и порадовал юных жителей Воскресенска. Он поздравил их с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, успехов, радости и счастья.