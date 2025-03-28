Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с участниками дачного товарищества

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил подготовку к паводковому сезону в дачном товариществе «Золотая подковка». В 2024 году эта территория пострадала от обилия воды.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алесей Малкин встретился с собственниками дачного некоммерческого товарищества «Золотая подкова».

«В прошлом году эта территория была подвержена критическому подтоплению. В этом году заблаговременно готовились минимизировать возможные чрезвычайные инциденты, что в условиях теплой зимы без осадков в виде снега не потребовалось», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Алексей Малкин навестил собственников дачного товарищества в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях мониторинга паводка. Вместе с председателем и жителями поселка они обсудили хозяйственные вопросы, ремонт дорог и транспортное сообщение.

«Все обращения и пожелания жителей приняты к исполнению, держу это на личном контроле», — сказал Алексей Малкин.