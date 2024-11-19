Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с председателями жилых домов
Встреча главы округа Алексея Малкина и председателей многоквартирных домов прошла в офисе управляющей компании «Пересвет-Фосфорит». Участники обсудили вступление в программу по капитальному ремонту, обслуживание прилегающих территорий и уличное освещение.
Жительница дома № 25 на улице Мичурина попросила посодействовать и включить дом в программу капитального ремонта.
«Потому что у нас течет крыша, в подвале проблемы кое-какие. Ремонт нам необходим. Мы провели собрание общее, есть протокол, где сказано, какие виды работ мы бы хотели видеть у себя», — уточнила председатель дома № 25 на улице Мичурина Галина Есаулова.
Задавали вопросы по ремонту дорог, благоустройству территорий и вывозу мусора. Отдельно коснулись уличного освещения. В течение двух лет в Воскресенске заменят около 9,5 тысяч ламп благодаря подписанному соглашению. Вместо обычных установят светодиодные приборы и порядка 4,5 тысяч фонарных столбов.
«Проблема эта известна, поэтому мы взяли на себя обязательство оплатить все. В течении двух лет вопрос с освещением будет решен», — рассказал глава округа Алексей Малкин.
Председатели также обратили внимание на то, что не решена проблема с автобусным сообщением в южной части города.
«Садишься с „конечки“ — я уже стою. Они идут через город битком. Говорят, что нет водителей», — рассказала председатель многоквартирного дома № 8 по улице Мичурина Гаяна Рынцева.
Алексей Малкин уточнил, что автоколонне «Воскресенск» не хватает водителей. При этом компания предлагает бесплатное обучение. Это помогает с привлечением кадров.
В конце встречи глава Воскресенска поблагодарил председателей за конструктивное общение.
«На такие встречи я езжу без команды, потому что погружен во все эти процессы. Сегодня был вопрос, что давление воды не хватает. Я прекрасно знаю. Попросили — сделаем», — добавил Алексей Малкин.
Также глава отметил работу управляющей компании «Пересвет-Фосфорит».
«Меньше года мы у них находимся: у нас шикарную отмостку сделали, отбили старый цоколь, покрасили красивейшей краской. Нам сделали очень многое», — дополнила Галина Есаулова.
Все обращения зафиксировали письменно. Подобные встречи будут продолжены.
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