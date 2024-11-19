Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с председателями жилых домов

Встреча главы округа Алексея Малкина и председателей многоквартирных домов прошла в офисе управляющей компании «Пересвет-Фосфорит». Участники обсудили вступление в программу по капитальному ремонту, обслуживание прилегающих территорий и уличное освещение.

Жительница дома № 25 на улице Мичурина попросила посодействовать и включить дом в программу капитального ремонта.

«Потому что у нас течет крыша, в подвале проблемы кое-какие. Ремонт нам необходим. Мы провели собрание общее, есть протокол, где сказано, какие виды работ мы бы хотели видеть у себя», — уточнила председатель дома № 25 на улице Мичурина Галина Есаулова.

Задавали вопросы по ремонту дорог, благоустройству территорий и вывозу мусора. Отдельно коснулись уличного освещения. В течение двух лет в Воскресенске заменят около 9,5 тысяч ламп благодаря подписанному соглашению. Вместо обычных установят светодиодные приборы и порядка 4,5 тысяч фонарных столбов.

«Проблема эта известна, поэтому мы взяли на себя обязательство оплатить все. В течении двух лет вопрос с освещением будет решен», — рассказал глава округа Алексей Малкин.