Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил работу по модернизации котельных

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил котельные микрорайонов Цемгигант и Москворецкий, а также котельную в городе Белоозерском. Цель визита заключалась в оценке хода работ по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения.

Алексей Малкин отметил, что в котельной на улице Мичурина скоро начнется опрессовка нового котла, и в течение двух недель его сдадут в эксплуатацию. Также привезли новый экономайзер, который будет установлен в течение двух-трех дней.

В котельных на улице Рабочей и в городе Белоозерский заканчивается монтаж новых газовых котлов, в ближайшие дни рабочие приступят к опрессовке. В дополнение к этому, в городском округе Воскресенск завершается строительство новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский.

Эти масштабные работы по модернизации котельных направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения всех районов города в течение всего отопительного сезона.

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