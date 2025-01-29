Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил ход работ по ремонту дюкера

В городском округе Воскресенск активно ведутся работы по капитальному ремонту дюкера — участка трубопровода, проходящего под руслом Москва-реки и используемого для транспортировки канализационных стоков с северо-западной части округа. На данный момент строительная готовность объекта составляет 12%.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин лично проконтролировал ход работ.

«Проверил работы по перекладке дюкера, в который поступают канализационные стоки с северо-западной части городского округа. Работы проходят в плановом порядке, подрядная организация идет в соответствии с установленным графиком. До начала навигации планируется заменить трубы, проходящие непосредственно под Москвой-рекой. Работы держу на личном контроле», — отметил Алексей Малкин.

На объекте задействованы восемь сотрудников подрядной организации и три единицы техники. В настоящее время ведется разработка грунта и замена запорной арматуры в береговой части. Завершить ремонт планируется к середине следующего года.

Капитальный ремонт дюкера — важный инфраструктурный проект, направленный на обеспечение надежной работы системы водоотведения и улучшение экологической ситуации в регионе.