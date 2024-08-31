Глава Воскресенска Алексей Малкин провел прием жителей по вопросам ЖКХ

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно с заместителями и профильными специалистами администрации ответил на вопросы и обращения жителей. В ходе встречи рассмотрели несколько важных тем.

Основные вопросы коснулись благоустройства придомовых и дворовых территорий, капитального ремонта одного из жилых домов, освещения в сельском населенном пункте, оплаты коммунальных услуг и ремонта кровли многоквартирного дома.

Каждому жителю были даны разъяснения по его обращениям, а вопросы, входящие в полномочия администрации, приняты к исполнению.

Алексей Малкин отметил, что личный прием граждан проходит раз в месяц, и пригласил жителей записываться на прием по телефону: 8(496)441-13-40.

Напомним, что заместители главы также активно взаимодействуют с населением и для записи к ним можно использовать номер: 8(496)441-10-95. График приема размещен на официальном сайте округа в разделе «Обращения».

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