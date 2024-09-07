Глава Воскресенска Алексей Малкин провел мониторинг избирательных участков

В Воскресенске продолжаются выборы, и избиратели проявляют активное участие. Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что процесс голосования проходит без нарушений, организован четко и прозрачно.

Большинство граждан предпочитают более удобный метод голосования и выбирают дистанционное электронное голосование. Этот метод успешно зарекомендовал себя на выборах губернатора Московской области в 2023 году и на выборах президента в марте 2024 года.

«Избирательный процесс идет в штатном режиме, граждане получают всю необходимую информацию и с комфортом осуществляют свой выбор. В целом, обстановка на участках спокойная, рабочая. Как и в первый день, избиратели довольно активны, ответственно относятся к процедуре выборов», — поделился Алексей Малкин.

Напомним, что дистанционное голосование доступно круглосуточно. Оно началось в пятницу в 8:00 и завершится в воскресенье в 20:00. В отличие от традиционных участков, которые закрываются в 20:00, в ДЭГ можно проголосовать в любое время, что предоставляет избирателям дополнительное удобство.

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