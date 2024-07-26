Глава Воскресенска Алексей Малкин провел личный прием жителей округа

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин провел очередной личный прием граждан, на котором жители смогли обсудить волнующие их вопросы и проблемы. Во встрече приняли участие заместители главы, профильные специалисты администрации и представители ресурсоснабжающих организаций.

На прием обратились 10 человек, которые подняли широкий спектр вопросов. Среди них проблемы ремонта дорог, улучшения жилищных условий, устранения подтопления в подвале жилого дома, капитального ремонта многоквартирных домов, освещения придомовой территории, установки остановочного павильона, а также вопросы оплаты за коммунальные услуги и благоустройства дворов.

Каждому обратившемуся дали соответствующие разъяснения, а вопросы, входящие в компетенцию администрации городского округа Воскресенск, приняты к исполнению. Алексей Малкин подчеркнул важность обратной связи с населением и отметил, что подобные приемы помогают лучше понимать потребности жителей и оперативно реагировать на их запросы.

Напомним, что заместители главы также регулярно встречаются с жителями по вопросам их компетенции. График приема и другая полезная информация размещена на официальном сайте округа.

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