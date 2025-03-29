Глава Воскресенска Алексей Малкин подвел итоги работы администрации за 2024 год

На очередном заседании Совета депутатов городского округа Воскресенск глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин представил отчет о деятельности администрации и подведомственных учреждений за 2024 год. В своем выступлении он подвел итоги работы за прошедший год, озвучил ключевые показатели и поделился планами на будущее.

Одной из главных тем стало участие округа в поддержке специальной военной операции. Алексей Малкин отметил, что большое внимание уделяется помощи военнослужащим и их семьям. В округе недавно открылось отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое объединяет усилия для решения возникающих вопросов.

Также глава округа рассказал о значительных успехах в благоустройстве территории благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства Московской области. В 2024 году были отремонтированы дороги, модернизированы системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обновлены многоквартирные дома, а также проведены работы по оснащению медицинских, образовательных, культурных и спортивных учреждений.

«В этом году мы продолжаем реализовывать проекты, направленные на повышение качества жизни жителей. Спасибо нашим дорогим жителям за обратную связь, только в совместном диалоге вырабатываются верные и эффективные решения», — подчеркнул глава.

В планах на будущее — продолжение благоустройства общественных территорий, развитие инфраструктуры и реализация новых инициатив для улучшения условий жизни в округе.