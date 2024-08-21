Глава Воскресенска Алексей Малкин поддержал буккроссинг в парке Москворецкий

Парки Воскресенска продолжают пользоваться популярностью как у местных жителей, так и у гостей округа. В любое время года парк усадьбы Кривякино и парк культуры и отдыха «Москворецкий» радуют своих посетителей разнообразием развлекательных мероприятий на открытом воздухе.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил парк Москворецкий. В преддверии нового учебного года и в рамках подготовки парковых пространств к встрече со школьниками он передал несколько книг для общего пользования.

Буккроссинг — отличная идея, книги не должны пылиться на книжной полке», — подчеркнул Алексей Малкин.

Инициатива главы по развитию буккроссинга в парках подчеркивает важность чтения и обмена знаниями среди молодежи, делая книги доступными для всех желающих.

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