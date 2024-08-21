Глава Воскресенска Алексей Малкин поддержал буккроссинг в парке Москворецкий

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Парки Воскресенска продолжают пользоваться популярностью как у местных жителей, так и у гостей округа. В любое время года парк усадьбы Кривякино и парк культуры и отдыха «Москворецкий» радуют своих посетителей разнообразием развлекательных мероприятий на открытом воздухе.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил парк Москворецкий. В преддверии нового учебного года и в рамках подготовки парковых пространств к встрече со школьниками он передал несколько книг для общего пользования.

Буккроссинг — отличная идея, книги не должны пылиться на книжной полке», — подчеркнул Алексей Малкин.

Инициатива главы по развитию буккроссинга в парках подчеркивает важность чтения и обмена знаниями среди молодежи, делая книги доступными для всех желающих.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

Трезвый расчет и прагматизм. Новая формула отношений Москвы и Баку

Младенец умер от укола соседки. Почему виновница отделалась штрафом

Придется ходить и оглядываться. Куда исчез освобожденный «домодедовский упырь»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте