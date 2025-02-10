Глава Воскресенска Алексей Малкин наградил победителей турнира по хоккею

Глава городского округа Воскресенск наградил участников турнира по хоккею с шайбой. Соревнования приурочили к контрнаступлению Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Турнир «Битва под Москвой» по хоккею с шайбой прошелсреди команд силовых ведомств в Воскресенске.
«Хоккей для воскресенцев не просто увлечение — это религия, вплетенная в повседневную жизнь, это настоящая страсть, объединяющая людей всех возрастов и социальных слоев, укрепляющая дружеские связи. Эта страсть не миновала и меня. Сам стал заядлым болельщиком, придя трудиться в Воскресенск. Я долгое время работал в силовых структурах и оттого вдвойне горжусь нашими крепкими ребятами!» — отметил Алексей Малкин.
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