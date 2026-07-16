Глава Волоколамского округа проверила ремонт Привокзальной школы

Активная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году продолжается в Волоколамском округе. Руководитель муниципалитета Наталья Козлова посетила Привокзальную СОШ и посмотрела, как идут работы.

В школе приводят в порядок первый этаж: обновляют вестибюль и холл. Специалисты начали подготовку стен к покраске — зачищают, грунтуют, затем приступят к шпаклевке и нанесению нового покрытия. В здании также обновят инженерные коммуникации и входную группу. Было решено изменить цветовую гамму на более теплые и спокойные бежевые тона.

Сотрудники школы также активно включились в работу и красят двери. «Очень ценю такое отношение, когда коллектив не просто ждет перемен, а сам помогает делать школу лучше», — отметила Наталья Козлова.

После завершения работ дети и педагоги придут 1 сентября в чистые, обновленные и комфортные пространства.