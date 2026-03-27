Глава Волоколамского округа проверила ремонт дорог

В Волоколамском округе дорожники приступили к плановому ремонту на месяц раньше срока. Глава муниципалитета Наталья Козлова проверила качество работ и темпы устранения дефектов на городских улицах.

С начала марта бригада из двух специалистов ежедневно приводит в порядок около 18 повреждений. Подрядная организация использует технологию, которая не требует полного перекрытия движения: состав быстро застывает, позволяя транспорту сразу пользоваться обновленным участком. Сейчас основные силы сосредоточены в черте города, в ближайшее время технику направят на загородные трассы.

В объезд территории вместе с первым заместителем Сергеем Шорниковым глава округа пообщалась с представителем подрядчика. Тот объяснил все этапы: от разогрева старого покрытия горелками и вырубки изношенного фрагмента до укладки новой смеси с последующим уплотнением.

«Мне нравится рациональный подход подрядной организации. Излишки асфальта не вывозят на утилизацию, а используют для укрепления обочин. Это практично и экономит время», — отметила Наталья Козлова.