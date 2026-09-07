Глава Волоколамского округа проверила котельную в деревне Ботово

Модернизация системы теплоснабжения продолжается в Волоколамском округе. Руководитель муниципалитета Наталья Козлова вместе с представителями Волоколамского ПТП РЖКХ и депутатами побывала в котельной в деревне Ботово.

Объект недавно перевели на автоматический режим, и теперь котельная может работать без круглосуточного присутствия персонала. Основные параметры контролирует автоматика, а сведения о давлении и температуре в режиме реального времени поступают оператору на телефон и одновременно передаются в центральную диспетчерскую службу в Волоколамске. Специалисты ежедневно проверяют работу котельной — сотрудник осматривает оборудование и снимает показания с котла и теплообменника.

В автоматическом режиме в округе также работают котельные № 49 в селе Болычево, № 5 на улице Щекино, № 3 на улице Заводской, № 7 в селе Ивановское и № 25 на улице Ново-Солдатской в Волоколамске.

Масштабное обновление коммунальной инфраструктуры для повышения надежности теплоснабжения ведется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.