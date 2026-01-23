Глава Волоколамского округа проверила качество работы УК в зимний период

Выездная проверка прошла в селе Ивановское. Там бригады управляющей компании очищают крыши от снега и сосулек.

Глава муниципального округа Наталья Козлова вместе со своим заместителем Викторией Ревой провела рабочую встречу с представителями управляющей компании «Волокград». Основной темой стала организация зимнего содержания многоквартирных домов.

На месте были продемонстрированы работы по комплексной очистке кровель от снега, наледи и сосулек с использованием специализированной автовышки, лопат и инструментов для уборки льда. Особое внимание уделяется также безопасности козырьков подъездов и последующей уборке прилегающей территории от сброшенного сверху снега и льда.

Системный контроль за зимним содержанием многоквартирных домов остается в фокусе внимания администрации округа и управляющих организаций.