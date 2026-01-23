Глава Волоколамского округа провела встречу со старостами деревень и поселков

Встреча администрации муниципалитета со старостами населенных пунктов прошла 22 января. В мероприятии приняли участие глава округа Наталья Козлова, ее заместители и начальники профильных отделов.

Участники встречи обсудили вопросы газификации, автобусного сообщения, уборки дорог и поваленных деревьев, обслуживания контейнерных площадок для ТБО и другие важные темы.

«Вопросов накопилось много, и часть из них актуальна сразу для нескольких населенных пунктов, поэтому формат общей встречи оказался самым удобным», — отметила Наталья Козлова.

Старосты получили подробные разъяснения по каждому обращению. Некоторые вопросы взяли в детальную проработку, наметили ориентировочные сроки выездов на места, чтобы оценить ситуацию и выстроить дальнейшую работу.

На встрече также вручили удостоверение старосте деревни Путятино Светлане Лихачевой.