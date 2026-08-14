Глава Волоколамского округа провела встречу с жителями

Наталья Козлова вместе с заместителями и представителями профильных служб провела мероприятие в формате выездной администрации во дворце спорта «Лама». Жители смогли задать вопросы и получить разъяснения по актуальным проблемам.

Встреча прошла 13 августа в одном из самых посещаемых спортивных объектов муниципалитета. Ключевыми темами обсуждения стали ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, качество медицинской помощи в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах, а также благоустройство общественных территорий.

Обсудили изменения в сфере образования и культуры. Наталья Козлова отметила, что совсем скоро начнется учебный год, поэтому сейчас завершается подготовка школ и детских садов к приему ребят.

Специалисты администрации сразу обозначили конкретные шаги по решению проблем. Остальные вопросы взяли в работу, чтобы детально разобраться в ситуации и подобрать подходящее решение.