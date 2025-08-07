Глава Волоколамска проверила ремонт детского сада № 5

Капитальный ремонт продолжается в самом крупном детском саду Волоколамского округа. Руководитель муниципалитета Наталья Козлова вместе с сотрудниками администрации, представителями подрядчика и дошкольного учреждения побывала на объекте и оценила ход работ.

В настоящее время специалисты занимаются монтажом системы теплых полов и современной облицовочной плитки в санузлах, а также параллельно устанавливают энергоэффективные окна и фасадные панели. Продолжается и благоустройство окружающей территории. Рабочие сняли старое асфальтовое покрытие во дворе и начали установку бордюрного камня. В детский сад уже доставили новые теневые навесы, приобретенные за счет местного бюджета, и строители приступили к монтажу прогулочных веранд.

Особое внимание уделяется безопасности воспитанников детского сада. Старый забор будет полностью заменен на новый, а по периметру территории установят камеры системы «Безопасный регион».

«Подрядчик демонстрирует хорошую динамику работ, и результаты уже заметны», — отметила Наталья Козлова. Глава Волоколамского округа добавила, что держит на контроле каждый этап ремонта.