Глава Волоколамска проверила реконструкцию центрального стадиона

В Волоколамске продолжается реконструкция центрального стадиона. Рабочие уложили новое искусственное поле, начали асфальтировать беговые дорожки и устанавливать оборудование для ГТО. В связи с этим на объект с рабочим визитом выехала глава округа Наталья Козлова.

Работы продолжаются на площадках для волейбола и баскетбола. Помимо этого, подрядчик устанавливает специализированное оборудование, которое позволит каждому проверить свои силы и подготовиться к сдаче нормативов ГТО.

«Обновленный стадион станет центром притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни нашего округа», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Отметим, работы проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».