Глава Волоколамска проверила реконструкцию центрального стадиона

В Волоколамске продолжается реконструкция центрального стадиона. Рабочие уложили новое искусственное поле, начали асфальтировать беговые дорожки и устанавливать оборудование для ГТО. В связи с этим на объект с рабочим визитом выехала глава округа Наталья Козлова.
Работы продолжаются на площадках для волейбола и баскетбола. Помимо этого, подрядчик устанавливает специализированное оборудование, которое позволит каждому проверить свои силы и подготовиться к сдаче нормативов ГТО.
«Обновленный стадион станет центром притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни нашего округа», — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Отметим, работы проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
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