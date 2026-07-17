Глава Волоколамска проверила капремонт котельной в Кашине

В деревне Кашино Волоколамского округа продолжается капитальный ремонт котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой жителей нескольких населенных пунктов. Ход работ проверила глава муниципалитета Наталья Козлова, отметившая, что объект модернизируется в соответствии с графиком.

На котельной уже установлено новое теплообменное оборудование, произведена замена пяти насосов системы отопления и горячего водоснабжения, а также одного котла с горелкой. Специалистами смонтирована система химической водоподготовки, которая позволит продлить срок службы оборудования и повысить надежность работы котельной. Завершена обвязка трубопровода горячего водоснабжения одного из котлов.

В настоящее время рабочие заканчивают замену вводного трубопровода холодной воды. В ближайшее время запланирована замена второго котла с горелкой и модернизация электрощитового оборудования.

«Капитальный ремонт котельной в Кашино идет по графику. Наша главная задача — завершить все работы до начала отопительного сезона, чтобы жители были обеспечены стабильным теплом и горячим водоснабжением», — подчеркнула Наталья Козлова.