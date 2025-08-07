Глава Волоколамска проверила капремонт городской плотины

Ремонтные работы продолжаются на гидротехническом сооружении для обеспечения его безопасного использования. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с сотрудниками администрации и представителями подрядчика побывала на объекте с проверкой.

Строители уже залили плиты быстротока и приемного ковша. Сейчас ведется устройство арматурного каркаса обратных стен гидросооружения. После этого специалисты приступят к заливке бетонных плит, засыпке пазух котлована и восстановлению благоустройства прилегающей территории.

Укрепление основания сооружения и ремонт гидроизоляции позволит предотвратить разрушение конструкции и продлить срок эксплуатации на много лет.

Руководитель муниципалитета отметила, что работы выполняются в соответствии с установленным графиком. «Лично контролирую каждый этап», — добавила Наталья Козлова.

Капитальный ремонт плотины планируют закончить к концу текущего года.