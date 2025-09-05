Глава Волоколамска проверила готовность к открытию Центрального стадиона

Строители уже уложили современное резиновое покрытие на беговых дорожках и нанесли яркую легкоатлетическую разметку. На двух площадках установили новые баскетбольные щиты. Обустроена специальная площадка с современным оборудованием, на которой можно будет подготовиться к сдаче нормативов ГТО.

«Уже совсем скоро пригласим всех на открытие нашего обновленного Центрального стадиона. В этот день проведем здесь футбольный турнир», — рассказала Наталья Козлова.

После открытия Центральный стадион станет востребованным местом для всех жителей, занимающихся спортом и предпочитающих здоровый образ жизни. Там смогут заниматься как профессионалы, так и любители.

Реконструкцию стадиона выполняют по федеральному проекту «Спорт — норма жизни», направленному на развитие спортивной инфраструктуры в регионах.