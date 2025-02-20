Глава Волоколамска провела встречу с работниками промышленного технопарка

Выездная встреча руководителя муниципалитета Натальи Козловой с жителями прошла на площадке компании «Волоколамский текстиль». В мероприятии также приняли участие профильные заместители главы округа и исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Николай Ханин.

В промышленном технопарке расположены производства мебели, продуктов питания, тротуарной плитки, швейные предприятия и другие компании. Их работники смогли задать наболевшие вопросы сотрудникам администрации, представителям ресурсоснабжающих организаций, здравоохранения, образования и другим специалистам.

Наталья Козлова отметила, что открытый диалог с жителями — это способ оперативно выявить наиболее актуальные для населения вопросы и помочь их решению. В муниципальном округе такой формат встреч практикуется на постоянной основе.

«Для сотрудников наших предприятий это хорошая возможность пообщаться со специалистами разных отраслей, не покидая работы», — сказала глава муниципалитета. Она добавила, что эффективное развитие округа возможно только при обоюдном взаимодействии власти и жителей.