Глава Волоколамска проконтролировала уборку снега

В Волоколамске проверили, как коммунальные службы справляются с уборкой снега в разгар зимы. Руководители муниципалитета лично посмотрели, как чистят общественные пространства в городе.

Глава округа Наталья Козлова вместе с заместителем Сергеем Шорниковым и председателем Совета депутатов Татьяной Шаргаевой побывали в сквере у почты в Волоколамске. Там специалисты МБУ «Центр развития „Городское хозяйство“» показали, как организована работа. Дорожки, тротуары, лестницы и проезжую часть очищали от снега и наледи. На месте трудились дворники с ручным инвентарем, трактор с мини-погрузчиком и самосвал для вывоза снега.

«Важно, что расчистка ведется как на дорогах, так и во дворах, где снежные заносы особенно мешают жителям. Благодарю работников за ответственное отношение к делу», — отметила Наталья Козлова.