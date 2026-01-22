Глава Волоколамска посетила производство товаров для сада

Сейчас ведется строительство нового многофункционального комплекса для увеличения объемов выпускаемой продукции. Для оценки хода работ предприятие посетили глава округа Наталья Козлова и первый заместитель Анна Агапова. Заместитель директора компании Илья Шершаков проинформировал их, что на улице Щекино открыт второй производственно-складской комплекс по импортозамещению. Там уже возведены три ангара, сейчас идут работы по подключению к инженерным сетям.

На новых площадках уже налажено производство товаров для садоводства и растениеводства: парниковых дуг, подставок для цветов, защитных сеток для корневой системы, а также фасовка средств защиты растений.

Наталья Козлова подчеркнула, что более 90% сотрудников предприятия — жители Волоколамского округа. Инвестиции в этот проект позволят создать новые рабочие места, а расширение местного производства будет способствовать укреплению экономики территории.